Zlati red za zasluge sta prejela Anica Mikuš Kos in Sandi Curk 24ur.com Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na posebni slovesnosti pred dnevom samostojnosti in enotnosti podelila odlikovanja Republike Slovenije. Zlati red za zasluge sta prejela pediatrinja, psihiatrinja in humanitarka Anica Mikuš Kos in poveljnik štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk.

