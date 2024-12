Po nenavadni nesreči v Solkanu železniški most ostaja zaprt do božiča N1 Solkanski železniški most, v katerega je v ponedeljek trčil voznik tovornega vozila in ga ob tem premaknil za več deset centimetrov, po poročanju Slovenskih železnic še naprej ostaja zaprt. Ob tem so odgovorni poskrbeli za nadomestni avtobusni prevoz.

Sorodno























Omenjeni Slovenske železnice Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Boštjan Poklukar

Jelka Godec

Marta Kos

Ksenija Klampfer