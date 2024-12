V Solkanu bo treba postaviti nov most, sanacija ni možna Primorske novice Poškodovani železniški most v Solkanu, v katerega je v ponedeljek dopoldne trčil voznik hruške za prevoz betona, so si danes ogledali strokovnjaki za metalne konstrukcije. Po njihovih ugotovitvah so poškodbe tako resne, da sanacija ni možna, postaviti bodo morali nov most.

