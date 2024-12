Slovenske železnice bodo poškodovani most v Solkanu zamenjale z novim SiOL.net Po ponedeljkovem trčenju voznika tovornega vozila v železniški most v Solkanu so strokovnjaki za metalne konstrukcije ugotovili, da zaradi poškodb trajna sanacija obstoječe konstrukcije mostu ni mogoča. Zato bodo Slovenske železnice (SŽ) postavile nov most, do njegove izdelave pa bodo poiskali začasno rešitev za prevoznost proge Anhovo–Nova Gorica. Se pa za železniški promet odpira severni del na...

