Dogovor, kako ukrepati v primeru grožnje visokošolskim zavodom RTV Slovenija Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič ter generalni direktor policije Senad Jušić so podpisali dogovor o protokolu v primeru povečanih varnostnih tveganj v visokošolskih zavodih.

