Poklukar in Golob skušata krivdo za kaos v centru za varovanje še naprej valiti na druge Demokracija Piše: Moja Dolenjska Notranji minister Boštjan Poklukar se je na današnji novinarski konferenci odzval na razsulo, ki po poročanju oddaje Tarča vlada na Centru za varovanje in zaščito. Pri tem je poskušal krivdo znova prevaliti na druge, kar sicer v zadnjih dneh počne tudi predsednik vlade Robert Golob. Odstopiti ne namerava. Med drugim so v Tarči razkrili, da so policisti centra brez pooblastil z ...

