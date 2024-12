Za varnost na univerzah: podpisan protokol obveščanja in ukrepanja v primeru grožnje Vlada RS Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič in generalni direktor policije mag. Senad Jušić so podpisali dogovor o uporabi Protokola obveščanja in ukrepanja v primeru grožnje visokokošolskim zavodom.

