Pogačar dobil tretjo etapo, Daniel Skerl skupaj z Mezgecem in Milanom Primorski dnevnik Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) je v 181 kilometrov dolgi tretji etapi dirke po Združenih arabskih emiratih, ki se je končala z vzponom na Džebel Džais, premagal vso konkurenco in vpisal prvo etapno zmago na letošnji dirki. Z njo je prevzel tudi skupno vodstvo. Svetovni prvak Pogačar, oblečen v mavrično majico, je do zmage prišel z napadom v zadnjih metrih, ko ...

Sorodno





































































Omenjeni Luka Mezgec

Tadej Pogačar Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Luka Dončić

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Klemen Boštjančič