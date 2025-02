Italijanski kolesar Jonathan Milan (Lidl-Trek) je v sprintu glavnine dobil četrto, 181 km dolgo ravninsko etapo na dirki po Združenih arabskih emiratih. Za njim sta končala Belgijca Tim Merlier in Jasper Philipsen. Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) je cilj prečkal v času zmagovalca in obdržal majico vodilnega na dirki.



