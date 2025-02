Milanu zmaga, Pogačar 'mirno' v glavnini 24ur.com Tadej Pogačar je po sprintu manjše skupine dobil prvo gorsko tretjo etapo dirke po Združenih arabskih emiratih na vrh Džebel Džaisa in prevzel skupno vodstvo. Do konca so ostale še tri etape, vključno z odločilno zadnjo na vrh Džebel Hafita. V četrti etapi je slavil Italijan Jonathan Milan, slovenski kolesar pa je v cilj prišel z glavnino in ohranja majico vodilnega na dirki.

