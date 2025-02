Pijana voznica povzročila prometni nesreči, a se sploh ni ustavila Dnevnik Škofjeloški policisti so v petek zvečer obravnavali 53-letnico, ki je povzročila dve prometni nesreči in v obeh primerih pobegnila s kraja dogodka. V litru izdihanega zraka so ji namerili 1,01 miligrama alkohola.

