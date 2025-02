Papež Frančišek preživel mirno noč v bolnišnici SiOL.net Potem ko so v soboto zvečer razkrili, da je 88-letni papež Frančišek v kritičnem stanju, so iz Vatikana po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili, da je papež preživel mirno noč v bolnišnici. Kasneje so objavili sporočilo, v katerem je Frančišek zapisal, da "samozavestno nadaljuje zdravljenje".

Sorodno



























































































Omenjeni Papež Frančišek I. Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Nika Prevc

Andreja Slokar

Tadej Pogačar

Miha Hrobat