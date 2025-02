Pogačar prepričljivo in pričakovano do zmage, kakšna sekunda gor ali dol RTV Slovenija V minulem tednu so lsezono začeli nekateri najboljši kolesarji, Tadej Pogačar je zmagal na dirki po ZAE, Jonas Vingegaard je dobil preizkušnjo na Portugalskem. Prvič se je zgodilo, da sta na isti dan zmagala v skupnem seštevku več ettapne dirke.

