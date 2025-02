Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je na najboljši možni način začel sezono 2025. Na dirki po Združenih arabskih emiratih je po samostojni vožnji v zadnjih osmih kilometrih ciljnega vzpona na Džebel Hafit dobil zadnjo etapo in s tem potrdil skupno slavje, tretje po ZAE po letih 2021 in 2022.



Več na Ekipa.si