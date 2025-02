Priznanje dijakom za pogum ob požaru in moškemu, ki je rešil kolesarja 24ur.com Pirc Musarjeva je podelila priznanji – zahvali za enkratni dosežek, in sicer za dejanje nesebične pomoči, zgled poguma in plemenitega ravnanja kot prispevek k boljšemu jutri. Prvega je prejel Mitja Ropoša, ki je oktobra 2023 s hitrim in odločnim postopkom oživljanja preprečil tragedijo in rešil življenje. Drugo zahvalo pa je predsednica podelila dijakinjam in dijakom Dijaškega doma Ivana Cankarja...

