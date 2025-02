Predsednica dijakom, ki so pomagali ob požaru, podelila zahvale za nesebično pomoč RTV Slovenija Predsednica Nataša Pirc Musar je podelila zahvale predsednice za enkratni dosežek. To so prejeli Mitja Ropoša, ki je oktobra 2023 z oživljanjem rešil življenje, ter dijakinje in dijaki Dijaškega doma Ivana Cankarja, ki so ob požaru pomagali vrstnikom.

Sorodno