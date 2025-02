Predsednica republike podelila zahvale za nesebično pomoč sočloveku Primorske novice Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na današnji slovesnosti v predsedniški palači podelila zahvale predsednice za enkratni dosežek. Zahvalo so prejeli Mitja Ropoša, ki je oktobra 2023 z oživljanjem rešil življenje ter dijakinje in dijaki Dijaškega doma Ivana Cankarja, ki so ob izbruhu požara konec januarja letos pomagali sovrstnikom.

Sorodno





Omenjeni Nataša Pirc Musar Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Luka Dončić

Nataša Pirc Musar

Tanja Fajon