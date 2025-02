V New Yorku je v 89. letu starosti umrla pevska zvezdnica sedemdesetih let Roberta Flack, ki je zaslovela s svetovno znano uspešnico Killing Me Softly With His Song. Nepozabna ostaja tudi The First Time Ever I Saw Your Face. S tema dvema in drugimi uspešnicami je postala ena najboljših glasbenic sedemdesetih let in vplivna izvajalka še dolgo zatem, povzema MMC RTV SLO poročanje Associated Press. P ...