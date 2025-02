Tuje tiskovne agencije poročajo, da je v 88. letu starosti umrla ameriška pevka Roberta Flack. Eden najbolj prepoznavnih glasov sedemdesetih let prejšnjega stoletja Z grammyjem nagrajena umetnica je zaslovela s številnimi uspešnicami. Med katerimi izstopata The First Time Ever I Saw Your Face in Killing Me Softly With His Song, ki je doživela številne priredbe, navajajo Slovenske novice.