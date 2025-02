Poslovila se je Roberta Flack Primorske novice Poslovila se je pevka in pianistka Roberta Flack, ki je zaslovela z uspešnicami, kot sta Killing Me Softly With His Song in The First Time Ever I Saw Your Face. Stara je bila 88 let.

