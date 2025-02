Tonin: Z afero Dars želijo onemogočiti Novo Slovenijo, ker brez nje ne bi bilo desnosredinske vlade RTV Slovenija "Strici iz ozadja so ocenili, da je SDS očitno premočen, da bi ga potopili, zato so si za tarčo izbrali nas," o aferi Dars pravi Matej Tonin. Napoveduje tudi, da bo stranka NSi pokazala "opozicijsko solidarnost" in podprla SDS-ove predloge.

Sorodno