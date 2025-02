SDS vložila uradno zahtevo za razrešitev Nataše Sukić s funkcije podpredsednice DZ: “Zavestno je širila laži!” Demokracija Piše: C. R. Skupina poslancev SDS predlaga razrešitev Nataše Sukič z mesta podpredsednice DZ. Očitajo ji, da je v zadnjih dneh oškodovanje slovenskih upokojencev pripisala napačni vladi in tako zavestno širila laži. Kot so zapisali v predlogu za razrešitev, je Sukič v zadnjih dneh javno večkrat izrekla dokazljive laži v zvezi z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, sprejetim

