Iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom) so sporočili, da besedila danes vložene interpelacije stranke SDS zoper celotno vlado Roberta Goloba še niso prejeli, nanjo pa se bodo argumentirano odzvali. Ob tem so poudarili, da je položaj upokojencev za vlado izjemnega pomena. V največji opozicijski stranki SDS so kot razlog za interpelacijo navedli Golobove besede o poslabšanju položaja upokojencev ...