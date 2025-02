Ob tretji obletnici začetka ruske invazije na Ukrajino so ZDA presenetile z glasovanjem v Združenih narodih, kjer so se povezale z državami, kot sta Rusija in Severna Koreja. Ta presenetljiva poteza je še okrepila razkol med ZDA in Evropo. Trumpova želja po srečanju s Putinom je medtem sprožila nov diplomatski obračun, ki spreminja globalno ravnotežje in ruši stara zavezništva, piše v analizi med ...