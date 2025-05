To so najmočnejše blagovne znamke v Sloveniji Svet 24 Blagovne znamke Alpsko mleko, Radenska, Milka, Barcaffe in Argeta tudi po desetih letih ostajajo na vrhu lestvice najmočnejših znamk v Sloveniji, izhaja iz raziskave družbe Valicon. Pri tem je največji skok uspel znamki Alpsko mleko, ki se je s šestega mesta leta 2016 tokrat povzpela na prvo.

Sorodno