Dončić in Lakersi rešujejo svojo kožo na peti tekmi z Minnesoto 24ur.com Košarkarji Los Angeles Lakers na čelu s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem so se v prvem krogu končnice v ligi NBA znašli v nezavidljivem položaju. Na prvih štirih tekmah z Minnesoto Timberwolves so trikrat izgubili, zato morajo za napredovanje zmagati tri tekme zapored. Ob 4. uri jih čaka prvi test na domačih tleh, popravnega izpita ne bo. Prenos na Kanalu A in VOYO.

