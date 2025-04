Luka je imel prav, sodniki so ga oškodovali in priznali napako 24ur.com Iz v ponedeljek objavljenega sodniškega poročila severnoameriške košarkarske lige izhaja, da je bila sodniška odločitev na četrti tekmi prvega kroga končnice lige NBA napačna in da bi moral imeti Luka Dončić pol minute pred koncem tekme prosta meta, poroča ESPN.

