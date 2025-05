42-letnica povzročila nesrečo, zapustila vozilo in skočila čez ograjo, kjer jo je zbil avto 24ur.com 42-letna voznica je na hitri cesti iz smeri Kopra proti Bertokom zapeljala desno na bankino, v katero je trčila. Od tam jo je odbilo in z vozilom je obstala na levem prometnem pasu. Nato je vozilo zapustila in skočila čez varovalno ograjo na drugo stran ter skočila pod vozilo, ki je pripeljalo iz smeri Kopra. Kljub zaviranju je trčilo vanjo.

