Voznica pri Bertokih trčila v bankino, preskočila varovalno ograjo in skočila pred drug avtomobil RTV Slovenija Po tem ko je voznica na hitri cesti med Koprom in Bertoki trčila v bankino in obstala na levem pasu, je izstopila iz avtomobila, preskočila varovalno ograjo in skočila pred mimo vozeč avtomobil, ki je trčil vanjo. Odpeljana je bila v izolsko bolnišnico.

