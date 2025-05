Povzročila nesrečo in zbežala, na begu jo je zbilo vozilo Lokalec.si Včeraj ob 13.24 so policisti prejeli obvestilo o prometni nesreči na hitri cesti pri Bertokih. Po prvih podatkih je 42-letna voznica osebnega avtomobila iz Ljubljane med vožnjo iz Kopra proti Bertokom zapeljala z vozilom na desno bankino in trčila vanjo. Po trčenju jo je odbilo nazaj na levo vozni pas, kjer je vozilo obstalo. Kmalu po nesreči je voznica zapustila avto, preskočila varovalno ograjo ...

Sorodno















Omenjeni Avstrija

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Luka Dončić

Robert Golob

Zoran Janković

Janez Janša