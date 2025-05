FOTO: Požar uničil gospodarsko poslopje, vozila in kmetijsko mehanizacijo Lokalec.si V naselju Veščica pri Ljutomeru je včeraj prišlo do požara na gospodarskem poslopju, ki je povzročil precejšnjo materialno škodo. Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota, je bil vzrok požara napaka na priključku vodnika akumulatorja na traktorski kosilnici. Požar, ki je izbruhnil na kosilnici, se je hitro razširil na celotno gospodarsko poslopje V ognjenih zubljih so zgoreli os ...

