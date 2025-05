Real trepetal za zmago proti Celti, a vendarle vpisal tri točke 24ur.com Nogometaši Real Madrida so v 34. krogu španskega prvenstva s 3:2 premagali Celto Vigo. Čeprav so vodili že s 3:0, so na koncu trepetali za tri točke, saj Celta ob koncu tekme ni bila prav daleč od izenačenja. Beli balet se je s četrto zaporedno prvenstveno zmago štiri kroge pred koncem tekmovanja vodilni Barceloni znova približal na štiri točke zaostanka.

Sorodno















Omenjeni Jan Oblak

Real Madrid C.F.

Španija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tim Gajser

Boštjan Cesar

Kaja Juvan

Luka Dončić