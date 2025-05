V živo: Real Madrid lovi prepotrebne točke Sportal Nogometaši Barcelona so v zaključek lige prvakov in španskega prvenstva vstopili še močnejša, po uspešno končani rehabilitaciji je na tekmi la lige proti Valladolidu med vratnicami ponovno stal Marc-Andre ter Stegen. Katalonci so z zmago z 2:1 prednost pred Real Madridom v soboto znova zvišali na sedem točk. Madridčani pravkar gostijo Celto, Barceloni pa se bodo poskušali približati na štiri točke...

