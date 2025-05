Denver Nuggets na odločilni tekmi podaljšal sezono, Čančar napredovanje pospremil s klopi Sportal V košarkarski ligi NBA ponoči je znan predzadnji udeleženec drugega kroga končnice. To so postali košarkarji Denver Nuggets, ki so na odločilni sedmi tekmi s 120:101 premagali Los Angeles Clippers. Tokrat sta točkovni voz vlekla Aaron Gordon (22) in Crhistian Braun (21), Nikola Jokić je končač s 16 točkami, desetimi skoki in osmimi asistencami. Slovenski košarkar Vlatko Čančar je dogajanje spremlj...

Sorodno















































Omenjeni NBA Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Cesar

Anika Horvat

Robert Golob

Primož Roglič

Damjan Murko