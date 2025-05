Hokejisti Los Angeles Kings so v šesti tekmi prvega kroga končnice zahodne konference severnoameriške lige NHL s 4:6 izgubili proti Edmonton Oilers. Naftarji so se tako s skupnim izidom 4:2 v zmagah uvrstili v konferenčni polfinale, za kralje in slovenskega asa Anžeta Kopitarja pa je konec sezone.



