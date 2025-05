Houston izsili sedmo tekmo 24ur.com Košarkarji Houston Rockets so v šesti tekmi prvega kroga končnice severnoameriške lige NBA premagali Golden State Warriors s 115:107. Rakete so z gostujočo zmago v San Franciscu v seriji na štiri zmage izenačile izid na 3:3 in izsilile odločilno sedmo tekmo.

Sorodno