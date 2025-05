Moški v centru Maribora uničeval vozila Nova24TV Mariborski policisti so včeraj odvzeli prostost 49-letnemu moškemu, ki naj bi v bližini mestnega parka razbijal in uničeval vozila. Osumljen je tudi kaznivega dejanja ropa, saj naj bi pred tem pristopil do dveh moških, jima grozil z uporabo nevarnega predmeta in od njiju zahteval denar. Policisti okoliščine kaznivih dejanj še ugotavljajo. Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, so bili o

Sorodno























































































Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Cesar

Robert Golob

Josip Iličić

Mario Galunič

Marko Lotrič