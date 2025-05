Storilec ukradel vozilo, nekaj ur kasneje so ga našli pogorelega Lokalec.si Sinoči ob 19.43 je neznani storilec na Ptuju odtujil osebno vozilo znamke Volkswagen Passat. Po prvih podatkih je 44-letni lastnik vozilo pustil v teku pred pekarno na Ulici heroja Lacka. To je izkoristil storilec in se z vozilom odpeljal v neznano smer. Manj kot tri ure pozneje, ob 22.37, je policijo poklical občan, ki je sporočil, da je na cesti od doma upokojencev Muretinci proti Zagojičev na ...

