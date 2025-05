Nepridipravi ukradli mize in stole s terase gostinskega lokala na Cankovi Vestnik V preteklem dnevu so pomurski policisti obravnavali enajst kaznivih dejanj, štiri prometne nesreče z materialno škodo, dve kršitvi javnega reda in miru in pet primerov povoženja divjadi.

