Kako se Slovenija pripravlja na spremembe na trgu dela? Svet 24 Na posvetu o poklicih prihodnosti v Državnem svetu so govorci poudarili, da bo prihodnje gospodarstvo temeljilo na znanju, podatkovni pismenosti in razumevanju naprednih tehnologij. Hkrati pa so opozorili na nujnost sodelovanja med šolstvom in gospodarstvom ter pomen vseživljenjskega učenja za ohranjanje konkurenčnosti in zaposlenosti.

