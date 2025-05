V prometni nesreči na Hrvaškem dva mrtva in več poškodovanih SiOL.net V prometni nesreči na hrvaški avtocesti A3 blizu Zagreba, ki se je zgodila v zgodnjih jutranjih urah, sta umrli dve osebi. Več kot 30 poškodovanih so reševalci prepeljali v bolnišnice. V nesreči sta bila udeležena osebni avtomobil in avtobus, oba z registrskimi oznakami iz Bosne in Hercegovine. Natančne okoliščine nesreče še preiskujejo.

Sorodno



















































Omenjeni Bosna in Hercegovina

Hrvaška

Zagreb Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Boštjan Cesar

Josip Iličić

Jan Oblak

Janez Janša