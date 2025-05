Cesar po zmagi v Stožicah še verjame v naslov Maribora 24ur.com Nogometaši Maribora so s preobratom in zmago sredi Stožic preprečili veliko slavje ljubljanske Olimpije, pri kateri so si obetali, da bodo proti večnemu tekmecu potrdili naslov državnega prvaka. Mariborčani so se tako Ljubljančanom približali na sedem točk ob tekmi manj, trener Boštjan Cesar pa skupaj z igralci še verjame v končni uspeh.

