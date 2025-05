Referendum: Za zavrnitev zakona bo moralo proti glasovati vsaj 338 tisoč volivcev Maribor24.si Predčasno glasovanje, ki bo potekalo na 97 voliščih, se bo začelo v torek in bo do četrtka potekalo vsak dan med 7. in 19. uro.

