Danes je zadnji dan za prijavo na glasovanje po pošti Nova24TV Pred zakonodajnim referendumom o dodatku k pokojnini za izjemne umetniške dosežke, ki bo 11. maja, se danes izteče rok, do katerega lahko DVK glasovanje po pošti napovejo volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost, so bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda. Prav tako se danes izteče rok, do katerega morajo predstav ...

