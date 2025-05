Dne 11. maja 2025 bomo državljani Republike Slovenije spet lahko izvajali svoje državljanske pravice in demokratično glasovali na referendumu. Referendum je poleg plebiscita in ljudske iniciative ena najbolj demokratičnih oblik izražanja ljudske volje. Izraz referendum se uporablja za pretežno pravne in zakonodajne zadeve, plebiscit pa za odločitve politične narave. Na njih državljani sodeluje ...