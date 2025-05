Globus: Politična dediščina druge svetovne vojne – torek ob 21.30 na TV SLO 1 RTV Slovenija Spomini na največjo morijo v zgodovini človeštva bledijo, a politična gesla, ki so množice vodila v skrajnosti, so v pregreti politični krajini še kako živa. Tokratni Globus, ob 80. obletnici konca 2. svetovne vojne, je nastal v Nemčiji in Italiji.

