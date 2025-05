Takšne so po novem cene storitev dolgotrajne oskrbe na domu in v institucijah Svet 24 Ministrstvo za solidarno prihodnost in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije sta v skladu z zakonom o dolgotrajni oskrbi pripravila nove izračune cen storitev dolgotrajne oskrbe na domu in v institucijah, ki bodo začele veljati ob postopnem uvajanju novih storitev. Prav tako so določili višino dodatka za dvojezičnost.