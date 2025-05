Minister na seji Sveta Pomurske razvojne regije: izvajanje dolgotrajne oskrbe v lokalnem okolju Vlada RS Minister Simon Maljevac se je v torek, 6. maja 2025, udeležil 108. redne seje Sveta Pomurske razvojne regije. V središču pogovorov na seji so bile priprave na uveljavitev Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki s 1. julijem 2025 prinaša novo pravico do dolgotrajne oskrbe na domu, storitev e-oskrbe in storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti.

