Dolgotrajna oskrba: Pregled novih cen in finančnih olajšav Cekin.si Vlada je objavila nove cene storitev dolgotrajne oskrbe na domu in v institucijah, skupaj z dodatkom za dvojezičnost. Sistem vrednotenja storitev bo izboljšal preglednost in omogočil boljše storitve po meri posameznika. Uporabniki domov za starejše bodo finančno razbremenjeni, pri čemer bo socialnovarstvene storitve krila blagajna.

