Noro, kakšna zmaga Interja! Barcelona padla po epski drami. Sportal Prvi finalist lige prvakov je Inter. Milančani so na San Siru po epskem boju na povratni polfinalni tekmi lige prvakov po podaljšku s 4:3 ugnali Barcelono in se še drugič v zadnjih treh letih uvrstili v evropski finale. To je bil obračun preobratov in dram. Inter je prvi polčas dobil z 2:0, a je sledil popoln preobrat Kataloncev, ki so v 88. minuti povedli s 3:2. Gostitelji so v sodnikovem podaljš...

Sorodno















Omenjeni Arsenal Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Asta Vrečko

Igor Papič

Luka Dončić